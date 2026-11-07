«Уважаю ее»: Проклова восхитилась умением Федосеевой-Шукшиной жить по своим правилам

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 75 0

Непростые испытания сопровождали народную артистку РСФСР на протяжении многих лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проклова восхитилась умением Федосеевой-Шукшиной жить по своим правилам

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была удивительным человеком, который позволял себе жить так, как считал правильным, несмотря на непростые обстоятельства. Об этом заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала в беседе с 5-tv.ru, комментируя смерть коллеги.

«Ушла из жизни еще одна замечательная актриса, удивительный человек. Она прожила много лет и успела очень многое сделать. И, мне кажется, ее образ жизни очень многим людям помогал как-то взвешивать свои поступки, свое поведение, потому что жизнь ее была нелегкой. И проблем и в семье, и в личной жизни было немало», — сказала Проклова.

По словам актрисы, Федосеева-Шукшина при этом всегда старалась оставаться верной себе и не отказывалась от собственного взгляда на жизнь.

«Она как-то очень достойно позволяла себе жить так, как считала правильным, за что я безмерно ее уважаю. И это всегда отражалось в ее актерских работах», — отметила Проклова.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила заслуженная артистка России Мария Шукшина в социальных сетях. Прощание с актрисой состоится 11 ноября в Кунцевском зале столицы. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Незадолго до смерти артистку экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей стало тяжело передвигаться самостоятельно, а врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
«Только хорошие воспоминания»: внучка Федосеевой-Шукшиной о детстве с бабушкой
16:00
Возраст не помеха: какие упражнения помогают сохранить активность после 60 лет
15:41
«Я злой и бешеный»: Сергей Дружко раскрыл свои негативные стороны
15:20
«Враги народа Украины»: Иосиф Пригожин резко высказался о властях Киева
15:00
«Уважаю ее»: Проклова восхитилась умением Федосеевой-Шукшиной жить по своим правилам
14:50
Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
Квартира, деньги и авторские права: кто получит наследство Лидии Федосеевой-Шукшиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка РСФСР

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео