«Уважаю ее»: Проклова восхитилась умением Федосеевой-Шукшиной жить по своим правилам

Проклова восхитилась умением Федосеевой-Шукшиной жить по своим правилам

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была удивительным человеком, который позволял себе жить так, как считал правильным, несмотря на непростые обстоятельства. Об этом заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала в беседе с 5-tv.ru, комментируя смерть коллеги.

«Ушла из жизни еще одна замечательная актриса, удивительный человек. Она прожила много лет и успела очень многое сделать. И, мне кажется, ее образ жизни очень многим людям помогал как-то взвешивать свои поступки, свое поведение, потому что жизнь ее была нелегкой. И проблем и в семье, и в личной жизни было немало», — сказала Проклова.

По словам актрисы, Федосеева-Шукшина при этом всегда старалась оставаться верной себе и не отказывалась от собственного взгляда на жизнь.

«Она как-то очень достойно позволяла себе жить так, как считала правильным, за что я безмерно ее уважаю. И это всегда отражалось в ее актерских работах», — отметила Проклова.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О смерти матери сообщила заслуженная артистка России Мария Шукшина в социальных сетях. Прощание с актрисой состоится 11 ноября в Кунцевском зале столицы. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Незадолго до смерти артистку экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей стало тяжело передвигаться самостоятельно, а врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

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