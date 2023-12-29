Успешно уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью

Успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщили в губернатор региона Александр Богомазов.

Пострадавших и разрушений на земле нет.