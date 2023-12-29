Успешно уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщили в губернатор региона Александр Богомазов.
Пострадавших и разрушений на земле нет.
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