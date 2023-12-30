СК РФ: подозреваемый в убийстве отца Легойды признал вину

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 101 0

СК: подозреваемый в убийстве отца Легойды на допросе признался в преступлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Следственными органами возбуждено уголовное дело. За что 25-летний мужчина убил пенсионера?

Подозреваемый в убийстве отца церковного деятеля и журналиста Владимира Легойды полностью признал свою вину и рассказал, как это случилось. По словам 25-летнего мужчины, он напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Следственный Комитет РФ публикует кадры допроса подозреваемого.

«Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я его остановил на половине дороги и показал нож. Я ничего не делал. Я сказал ему, давай деньги. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — признался мужчина.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в Ленинском городском округе Московской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности этого убийства. Тело отца церковного деятеля Легойды нашли в Подмосковье с колото-резанами ранами.

Труп обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад об уже проведенных следственных действиях.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Селедка под шубой в форме торта — рецепт нового прочтения классики
7:37
117 дней дрейфа на плоту: как удалось выжить обычной супружеской паре
7:19
Особенный подарок: украинцам пригрозили повестками за прогулку на Новый год
7:08
Минобороны: средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 32 беспилотника
7:01
«Надежный партнер»: Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным
6:41
СК РФ: подозреваемый в убийстве отца Легойды признал вину

Сейчас читают

«Истинные потребности»: как правильно поставить цели на 2024 год
Захватит с головой: эти нетривиальные фильмы станут достойной заменой «Иронии судьбы» на Новый год
Вечно молодые: кого из актеров фильмов Балабанова уже нет с нами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса