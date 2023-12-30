На Украине заподозрили алкогольного магната Черняка* в сотрудничестве с РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

СБУ обвинила главу «Хортицы» Черняка* в сотрудничестве с РФ из-за закупок спирта

На Украине заподозрили алкогольного магната Черняка* в сотрудничестве с РФ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

До этого в России его заочно арестовали из-за финансирования киевского режима.

Владельца крупнейших алкогольных предприятий Украины, в том числе «Хортицы», Евгения Черняка* заподозрили в сотрудничестве с Москвой из-за закупок спирта в РФ. Обвинение ему предъявила Служба безопасности Незалежной (СБУ).

«Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка*, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ», — говорится в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что предприятия Черняка*, расположенные в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали спирт и другое сырье в России. Так, они за 2022 год перечислили в казну РФ порядка шести миллиардов гривен (более 157 миллионов долларов). В результате Черняку* и еще шести топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в «пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору».

18 августа Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка*. В России он подозревается в финансировании киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам за «сотрудничество с Россией» и «оправдание агрессии». У него не только конфискуют имущество, а также лишат права занимать определенные должности в течение 15 лет.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Тема:
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