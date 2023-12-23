На Украине блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Его обвиняют в «сотрудничестве с РФ» и «оправдании агрессии».

На Украине блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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На Украине заочно приговорили блогера Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за «сотрудничество с Россией» и «оправдание агрессии». Об этом сообщила Сумская областная прокуратура на своей странице в соцсети.

Также сообщается, что у блогера конфискуют имущество и лишат его права занимать определенные должности в течение 15 лет. До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила ему обвинение в государственной измене.

Блогер вырос и получила образование в Сумах. В Россию перебрался в 2014-м. Его блок посвящен украинскому конфликту.

Подоляка в декабре 2022 года стал победителем в главной номинации премии «Знание-2022» — «За общий вклад в просвещение». Кроме того, феврале текущего года он был удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина за вклад в работу Российского военно-исторического общества, напоминает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд на Украине заочно приговорил 52 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы. Российские парламентарии были обвинены в посягательстве на территориальную целостность страны — поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

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