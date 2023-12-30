Лекарство от деменции: ученые выяснили, что кошки и собаки замедляют старение своих хозяев

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

JAMA: домашние животные снижают риск деменции у одиноких пожилых людей

Лекарство от деменции: ученые выяснили, что кошки и собаки замедляют старение своих хозяев

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

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Как именно питомцы помогают людям?

Домашние животные могут сократить риск развития деменции у одиноких пожилых хозяев. Данные научного исследования приводит издание JAMA Network Open.

Отмечается, что в опросе приняли участие около восемь тысяч человек. Все респонденты ответили на вопрос о том, есть ли у них домашнее животное и о своих жилищных условиях.

В рамках исследования была оценена их беглость речи и память. Участники выполнили несколько специальных тестов.

С годами невозможно избежать ухудшения памяти и беглости речи. Но ученые выяснили, что эти проблемы настигали медленнее одиноких людей с питомцами.

Согласно данным предыдущих исследований, жизнь в одиночестве связана с повышенным риском развития деменции. Однако ученым удалось установить, что при одиночестве с питомцами симптомы болезни не торопятся проявляться.

Представители науки резюмируют, что постоянное общение с домашним животным помогает бороться со стрессом и беспокойством, которые в свою очередь нередко сопровождают жизнь в одиночестве и увеличивают риск деменции.

Ранее 5-tv.ru писал, предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина.

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