«Имеют тонкую связь»: предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина

Животные обладают более острыми чувствами, чем человек. Действительно ли они видят то, что недоступно нашему взгляду?

К сожалению, жизнь домашних питомцев слишком коротка по сравнению с человеческой. Но бывают случаи, когда питомцы переживают своих хозяев, а незадолго до их смерти становятся тревожными и беспокойными. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал, действительно ли собаки могут предчувствовать приближающуюся смерть человека.

Читайте также Как по поведению животного предугадать приближение болезни или смерти хозяина

Для ответа на этот вопрос Харрис напомнил, что ряд женских богинь, связанных с миром мертвых и смертью, всегда изображались в окружении животных. А если быть точнее, то собак и волков. К примеру, богиня Геката. Ее появление всегда сопровождалось именно лаем собак. Или, к примеру, Морта — богиня смерти. Она тоже появлялась именно с волками.

«Та энергия, то высшее, что отвечает за смерть, по-прежнему имеет очень тонкую связь с животным миром, потому что животные чувствуют острее. И, естественно, это по-прежнему собаки и волки. Именно они способны воспринимать астральный мир, видеть его, ощущать и проводить через себя», — пояснил экстрасенс.

Именно поэтому собаки так остро чувствуют приближающуюся смерть человека. Они чувствуют открывшийся портал в мир мертвых.

«Может увидеть, как ангел смерти уже приближается в сторону ее хозяина, либо же может видеть мертвых и вообще тот весь мир. И собака даст сигнал, что вот я, что-то вижу, осторожно, опасность», — продолжил Харрис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие болезни собаки могут почувствовать до появления симптомов.