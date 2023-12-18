Пляшет под ее дудку: Омаров заявил о наличии тайного договора с Бородиной

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Рита Миронова
Рита Миронова 30 0

Омаров заявил о наличии тайного договора с Бородиной по дочери Теоне

Пляшет под ее дудку: Омаров заявил о наличии тайного договора с Бородиной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Новая глава истории взаимоотношений двух знаменитостей, которые никак не могут оставить друг друга в прошлом.

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров заключили договор после развода. Бывший муж звезды в эфире одного из федеральных каналов признался, что пойти на сделку им пришлось ради общей дочери.

«В отношении Теоны у нас с Ксенией договор. Но его условия я, к сожалению, не могу разглашать. Слава Богу, мы договорились полюбовно, сейчас тенденция позитивная. Я хочу ее сохранить. Делаю так, как хочет Ксения. Все-таки она мама, и мы будем ее слушать», — разоткровенничался экс-супруг Бородиной.

При этом бывшие друг друга не трогают — каждый живет своей жизнью и ведет себя достойно. Это нужно для того, отметил Омаров, чтобы потом стыдно не было, а также для блага ребенка.

Бородина была замужем дважды. В 2008 году она пошла под венец с предпринимателем Юрием Будаговым, с которым познакомилась на юмористическом шоу.

Через год у пары появилась дочь Маруся, а в 2011-м состоялся развод. За Омарова та вышла в 2015-м, а через несколько месяцев родила дочь Теону.

Долгое время этот брак казался фанатам буквально образцовым. Влюбленные путешествовали, дарили друг другу роскошные подарки, демонстрировали покой и семейную идиллию.

В 2021-м супруги развелись, да так, что до сих пор выясняют отношения. Звучат обвинения в предательстве, обмане, изменах, попытках нажиться на чужой популярности, плохом отношении к общему ребенку и так далее.

И это даже несмотря на наличие у бывших новых вторых половин. Омаров, к слову, активно распространяет слухи о беременности своей половинки, но официально ничего не подтверждает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Бородиной довел до слез свою новую избранницу.

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