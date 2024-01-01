Мизулина в образе Снегурочки пожелала россиянам радости и здоровья в Новом году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Общественный деятель призналась, что с детства любит выступать на новогодних праздниках.

Фото, видео: Национальный центр помощи детям / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки обратилась к гражданам России в канун Нового года.

«Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем домашнего уюта, радости, тепла, ну и, конечно, здоровья. С Новым годом, с новым счастьем!» — пожелала общественница в беседе с 5-tv.ru.

Мизулина вместе с автором и исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов) на днях посетила Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой. По словам общественного деятеля, идея поздравить заболевших ребят, которые вынужденно проведут праздники вдали от дома, родилась спонтанно. После этого Мизулина и SHAMAN быстро организовались и приехали в больницу. Глава Лиги безопасного Интернета также призналась, что в детстве часто выступала на новогодних праздниках в костюме снежинки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого из лидеров Евросоюза поздравил с наступающим Новым годом президент России Владимир Путин.

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