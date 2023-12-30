Путин поздравил с Новым годом из лидеров Евросоюза только Орбана и Вучича

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Премьер Венгрии и президент Сербии смогли сохранить позитивные отношения с Россией.

Путин поздравил с Новым годом из лидеров Евросоюза только Орбана и Вучича

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Глава российского государства Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с Новым 2024 годом только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В послании Орбану наш президент акцентировал внимание, что в уходящем году он сохранил позитивную динамику российско-венгерских отношениях. Путин настроен продолжать конструктивное взаимодействие с Будапештом для реализации важных экономических проектов.

Путин также обратил внимание на сохранение отношений России и Сербии в послании Вучичу. Контакты двух стран, подчеркнул наш президент, развиваются в конструктивном ключе. Москва готова продолжать диалог с Белградом и вести продуктивную совместную работу.

Будапешт заблокировал восьмой транш военной помощи Киеву, который выделяется из Европейского фонда мира. Еще Венгрия не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи, рассчитанных до 2027 года. Орбан также выступал против переговоров на тему присоединения Незалежной к Евросоюзу.

Сербия и Россия ранее подписали соглашение о безопасности, и это на фоне того, что Белград не присоединяется к антироссийским санкциям. Такое поведение сильно не нравится Западу. При этом сам Вучич заявлял, что Сербия не намерена прерывать связи с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств. Он направил послания в том числе лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Молдавии и Украины, а также руководителям Абхазии и Южной Осетии.

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