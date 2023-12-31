«Это счастье!»: Зепюр Брутян поблагодарила уходящий год за главный подарок

Супруга актера Павла Прилучного опубликовала трогательное видео в личном блоге в социальных сетях.

Зепюр Брутян считает, что самый главный подарок, преподнесенный ей уходящим годом, это — сын Микаэль. Актриса выложила в своем микроблоге короткое видео, где Павел Прилучный держит малыша на руках и улыбается.

«Спасибо уходящему году за наше маленькое счастье», — подписала Зепюр.

Ролик растрогал подписчиков, которые пожелали семье счастья и благополучия, а маленькому Микаэлю — крепкого здоровья и удачи в жизни.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились весной 2022 года. Официальная регистрация брака прошла втайне от широкой публики, а пышную свадьбу пара сыграла через несколько месяцев. Сын Микаэль появился на свет 28 апреля 2023-го. Зепюр стала мамой впервые, а вот для Павла это третий ребенок. У актера есть старшие дети от первого брака с Агатой Муцениеце: десятилетний Тимофей и семилетняя Мия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Прилучный рассказал про ощущение новогоднего волшебства.