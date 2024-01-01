«Не оставишь у друзей»: в семье экс-солистки группы «Мираж» Суханкиной пополнение

Певица не сможет уехать на отдых в новогодние праздники из-за малыша. Кто с ней живет?

У экс-солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной пополнение в семье прямо перед Новым годом. Поэтому уехать отдыхать в Сочи, как в прошлом году, не получиться. Она рассказала изданию «МК» о том, что завела щенка.

«Дома у нас появился маленький щенок, можно сказать, как ребенок маленький, которого не оставишь у друзей. Этого пса выбросили, мы его подобрали, и он оказался по характеру достаточно подвижный», — сказала артистка.

Певица отметила, что праздник все равно будет. Но она решила обойтись без поездок в другие города.

Также щенок стал не единственным подарком перед Новым годом. Маргарита Суханкина получила звание Заслуженной артистки России. Певица призналась, что она не рассчитывала на такой сюрприз.

«На самом деле, хотя указ о моем награждении есть, но вот корочку и значок (пока не знаю, что там дают) мне пока не вручили. Сказали, в течение месяца будут подготовлены все документы и состоится церемония награждения», — рассказала артистка.

Суханкина еще не знает, где ее будут награждать. Но она предполагает, что это может произойти в Большом театре, Министерстве культуры или даже в Кремле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Суханкина впервые раскрыла семейную тайну приемного сына.