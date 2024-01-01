«Будут искренне любить»: AKMAL’ пожелал россиянам окружать себя лучшими людьми

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Певец AKMAL’ поздравил россиян с Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Исполнитель также пожелал, чтобы у людей было меньше поводов жаловаться на жизнь.

Певец AKMAL’ (Акмаль Ходжаниязов) считает важным окружать себя людьми, которые вас искренне любят. Именно этого он пожелал россиянам в беседе с 5-tv.ru в преддверии Нового года.

«Поздравляю всех зрителей Пятого канала с Новым годом, желаю света, добра, улыбок. Я всегда желаю того, чего стесняются желать другие, — денег. Я вам желаю денег, друзья. Пусть у вас все будет, не жалуйтесь на жизнь, окружайте себя лучшим людьми, которые искренне будут вас ценить и любить», — обратился AKMAL’ к зрителям.

Исполнитель также признался, что считает важными новогодние традиции и имеет пару собственных. Так, для AKMAL’ принципиально встретить праздник в кругу семьи, и в этом году он, наконец, будет отмечать его с родственниками. Вторая традиция заключается в том, чтобы написать желание на бумажке, сжечь ее и выпить вместе с шампанским. Как убедился певец на собственном опыте, загаданное обязательно сбывается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, без чего не обходится новогодний стол певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

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