«Россия показала свою непобедимость!» — поздравление Сергея Шойгу с Новым годом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 3 745 0

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил россиян с Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Благодаря отваге российских военнослужащих, все планы противника пошли под откос.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил граждан с Новым годом. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В своем обращении глава Минобороны заявил, что армия России в очередной раз показала свою непобедимость.

«Уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказал Шойгу.

Он отметил, что благодаря отваге российских военнослужащих, все планы противника пошли под откос. Шойгу поблагодарил солдат за стойкость и героизм, которые они проявили на поле боя.

Министр обороны также отметил павших воинов России, назвав их всех «героями».

«Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем», — заявил глава Минобороны.

Он также поблагодарил волонтеров, которые оказывали помощь бойцам. И пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и скорейшей победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством.

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