Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 50 0

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2024 годом глав зарубежных государств и правительств. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер адресовал поздравления лидера стран Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Молдавии и Украины, а также руководителям Абхазии и Южной Осетии. Президент России отметил прочность дружеских добрососедских отношений между нашими странами, которые в уходящем году подтвердили свою прочность и продолжили развитие сотрудничества в самых разных областях.

Также президент России поздравил руководителей КНДР, Индии, Вьетнама, Венесуэлы, Кубы, Сирии, Турции и ЮАР. Из своих европейских коллег Путин адресовал поздравления премьер-министру Венгрии Орбану и главе Сербии Вучичу.

Поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Папу Римского Франциска, российский лидер отметил приверженность Его Святейшество к принципам гуманизма и справедливости, а также выразил надежду, что его деятельность и впредь будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полмиллиона человек по всей России поддержали кандидатуру Путина.

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
Посол РФ в США о реакции Байдена на удары по Украине: «Затягивают агонию режима»
13:23
Главный провал: Небензя объяснил, кто на самом деле виноват в смерти мирных украинцев
13:03
Василий Ливанов объяснил, почему сбежавшие из России артисты не могут найти работу
12:50
Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством
12:31
Полмиллиона человек по всей России поддержали кандидатуру Путина
12:28
«Вакханалия и вертеп»: Киркорова и Лолиту продолжают наказывать за «голую» вечеринку Ивлеевой

Сейчас читают

Эту ошибку допускает каждый второй: таролог объяснила, что может навредить энергетике
«Счастье женщины»: Яна Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса