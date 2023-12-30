«Надежный партнер»: Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Волочкову и Шаляпина связывает дружба

«Надежный партнер»: Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Балерина не стесняется менять мужчин как перчатки. Неужели и певец попал в сети скандальной экс-примы Большого театра?

Балерина Анастасия Волочкова, которая с трудом устраивает свою личную жизнь, рассекретила связь с певцом Прохором Шаляпиным. Слухи о страстном романе между знаменитостями ходили уже давно, но последнее время их все чаще стали замечать вместе. Что на самом деле их связывает?

Волочкова за свои 47 лет никогда не была замужем, но состояла в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. От него балерина родила дочку Ариадну. Несколько лет назад девочка уехала жить к папе, а Волочкова стала активно искать себе спутника. Так, каждого с кем у нее завязывались любовные отношения, презентовала публике как того единственного и неповторимого. В ее особняке побывали банщик Сергей Кузнецов, плотник Дима, еще один Дмитрий — только уже кондитер. Но ни один роман так и не стал серьезным.

В последнее же время балерина свое свободное время стала уделять Шаляпину. Но провоцировать слухи не стала и рассекретила, какая именно у нее связь с артистом.

«В руках моего доброго друга Прохора я всегда на высоте. Он очень надежный и светлый партнер и человек. Совершать добро с таким другом — всегда радость», — подписала совместное фото с Шаляпиным в социальной сети Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каком подарке мечтает Анастасия Волочкова.

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