Чудеса на Новый год: житель Тюмени выиграл в лотерею миллиард рублей

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 115 0

Житель Тюмени стал третьим россиянином, выигравшим миллиард в новогодней лотерее

Чудеса на Новый год: житель Тюмени выиграл в лотерею миллиард рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Организаторы ищут счастливчика и приглашают в Москву для оформления приза.

Житель Тюмени выиграл главный приз новогоднего тиража «Русского лото» — один миллиард рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Столото».

В «Столото» поздравили счастливчика и пригласили в главный офис компании.

«В стране появился миллиардер — один миллиард рублей выиграл участник из Тюмени, купивший набор из десяти билетов в розничной точке продаж», — сказали в компании.

Стоит отметить, что тюменец стал третьим участником праздничных розыгрышей, который выиграл точно такую же сумму. В предыдущие годы главный приз получали жители Московской области и Нижнего Новгорода.

Выигрыш 87 участников новогоднего розыгрыша составил более одного миллиона рублей. В общей сложности выигрышными стали более девяти миллионов билетов, призовой фонд которых составил более двух с половиной миллиардов рублей.  

Ранее 5-tv.ru писал о том, как лотерейный розыгрыш миллиарда рублей контролировали эксперты по кибербезопасности.

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