Зеленского привели в ярость слова главкома Залужного о провале наступления ВСУ

Западная пресса активно обсуждает раздор в верхушке украинской власти и ее нежелание отвечать за систему призыва на фронт.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не одобрил, мягко говоря, опубликованное журналом The Economist интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. В частности, фрагментом, в котором военачальник признает неприглядное положение собственных войск в зоне спецоперации. О реакции президента на слова Залужного о провале контрнаступления пишет издание Financial Times. Отмечается, что откровенность главкома вывела его имя на первые полосы и вызвала гнев Зеленского.

«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, что привело президента в ярость», — сказано в статье.

В материале также обсуждается ситуация с призывом украинцев на фронт. По мнению автора, ни украинский президент, ни военное командование не желают брать на себя ответственность за массовую отправку соотечественников в зону спецоперации. А она, и это подтверждено не раз, проходит с очевидными нарушениями.

Военное положение на Украине было введено в первый день российской спецоперации. Через день Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено уезжать из страны, избежать вручения повестки также практически невозможно. В сети публиковались видео, на которых это происходит на улице или в кафе, более того, не только военкомы преследуют украинцев. Повестку могут вручить их начальники на работе или работники ЖЭК.

В конце декабря Зеленский заявил, что Генштаб затребовал мобилизацию еще полумиллиона человек. Залужный вскоре поставил президента в неудобное положение, сказав публично, что подобного запроса его ведомство не направляло. Ранее 5-tv.ru писал о скандальном увольнении помощницы главкома ВСУ, которая высказалась о неизбежной смерти украинских подростков на фронте.