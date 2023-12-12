Пророчества из далекого прошлого: какие предсказания Нострадамуса на 2023 год уже сбылись

Французский провидец, астролог, врач и алхимик Нострадамус жил пять веков назад, но его имя звучит в народе и по сей день. Ежегодно люди вспоминают предсказания Нострадамуса, обращаясь к ним не только при приближении нового года, но и в самые темные времена.

В современном мире интерес к пророчествам астролога не угасает. События, испытывающие людей на прочность, заставляют снова и снова обращаться к текстам Нострадамуса. Так перед человечеством открывается некая завеса будущего. По состоянию на текущий год около 70% из 6338 предсказаний Нострадамуса сбылось.

На 2023 год были уготовлены пророчества, звучащие в современных реалиях крайне правдоподобно. Всего через пару месяцев наступит новый год. А значит, уже сейчас можно обратиться к предсказаниям Нострадамуса на 2023-й и выяснить, что уже сбылось, а чего человечеству благополучно удалось избежать.

Кто такой Нострадамус

Настоящее имя известного на весь мир Нострадамуса — Мишель де Нострадам. Он родился в городе Сен-Реми на юго-востоке Франции в XVI веке. Его родители были потомственными нотариусами.

Сам будущий провидец в юности решил обучаться медицине. Получив докторскую степень, он отправился в путешествия, в ходе которых познакомился с астрологом Жюлем Скалигером. Бытует мнение, что именно новый приятель повлиял на мировоззрение Нострадамуса.

Считается, что талант французского врача к ясновидению проявился в зрелом возрасте, после смерти первой жены. А первую книгу пророчеств, состоящую из десяти предсказаний, Нострадамус выпустил в 1555 году. Позднее толкователи нашли среди его записей огромное количество предсказаний, которые охватывали период более 2000 лет.

Какие предсказания Нострадамуса на 2023 год сбылись

www.globallookpress.com / Winfried Schäfer

Книга предсказаний Нострадамуса состоит из десяти глав, в каждой из которых 100 четверостиший. По неизвестной причине седьмая глава осталась незавершенной, в ней числится всего 42 пророчества. Данные четверостишия зачастую называют катренами, что означает строфу из четырех строк, содержащую определенную законченную мысль.

В книге Нострадамуса не было хронологического порядка. Ее главы не совпадали со столетиями, а даты отсутствовали. Сам астролог утверждал, что его пророчества «простираются до 3797 года». Однако толкователи полагали, что предсказания не переходили черту второго тысячелетия.

Нострадамус следовал туманной форме изложения, так его пророчества становились еще загадочнее. Также таинственности катренам придала смесь языков, на которых они были изложены. На страницах книги можно найти греческий, итальянский, старофранцузский языки и латынь.

Природные катаклизмы

Предсказание: Нострадамус указывал, что на планете начнут происходить разрушительных природные катаклизмы. Речь шла о наводнениях, засухе и землетрясениях.

Не только французский ясновидящий, но и ученые предупреждали, что в 2023 году на Земле будут происходить природные катастрофы. Самым печально известным происшествием стало сильнейшее землетрясение в Турции, которое случилось в феврале 2023-го. Оно унесло более 50 тысяч жизней, а число пострадавших достигло 105 505 человек. Подземные толчки в считанные секунды разрушили свыше 160 тысяч зданий, сделав произошедшее землетрясение самым разрушительным в турецкой истории. Стихийное бедствие коснулось и соседей Турции — сирийцев. На территории Сирии погибло более 8 тысяч человек, а пострадало не менее 14 тысяч жителей.

Землетрясения также произошли в Марокко, Афганистане, Непале, Новой Зеландии, Индонезии и других странах.

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В Европе уже второй год стоит невыносимая жара, повлекшая за собой засуху. Многие начали ее называть частью «адского цикла» глобального потепления. Аномально жаркая погода «высушивает» многие страны задолго до прихода лета. В результате этого во Франции вспыхнули массивные лесные пожары, охватившие свыше 900 гектаров леса. Из зон риска были эвакуированы более 3 тысяч человек, а пострадали не менее 50, из которых 20 человек были пожарными. В Швейцарии оттаял слой льда на перевале, которому было более двух тысяч лет. А в Испании летом термометр показал свыше 40 градусов по Цельсию, в результате чего загорелась часть лесов Канарских островов. Оттуда эвакуировали более 4 тысяч человек. Однако предсказания Нострадамуса начали сбываться даже немногим раньше: согласно итогам, подведенным в начале 2023 года, в 2022-м от аномальной жары в Европе погибло свыше 61 тысячи человек.

Огонь охватил и леса в США. В августе на Гавайях вспыхнули природные пожары, впоследствии ставшие самыми смертоносными в штате за последний век. Жертвами катаклизма стали более 100 человек, а около 4,5 тысяч остались без дома. Пламя уничтожило 2,2 тысячи строений, из которых большая часть оказалась жилыми.

В список стран, пострадавших от пожаров, также попали Россия, Португалия, Греция, Турция, Испания и другие государства.

Водная стихия также не жалеет жителей планеты. Ранней весной 2023 разрушительное наводнение ударило по нескольким штатам США. Больше всех пострадала инфраструктура Калифорнии, которая буквально утонула. Также циклон настиг Неваду и Аризону. В местах бедствия оказалось около 50 миллионов жителей.

В начале осени водой захлестнуло и Ливию. Количество жертв достигло почти 20 тысяч, катаклизм также уничтожил более четверти города Дерна. Начиная с июня 2023 года наводнение накрыло северо-восточную часть Индии. Среди стран, ставших жертвами стихи, значится и Италия. После сильных ливней в регионе Эмилия-Романья из берегов вышли 23 реки и произошло 280 оползней. В итоге 41 город был затоплен, погибло 13 человек, а более 20 тысяч жителей остались без дома.

Также от наводнений пострадали: Испания, Словения, Конго, Греция, Болгария, Малайзия, Саудовская Аравия и множество других стран, включая часть России — Краснодарский край.

В последний осенний месяц стихия добралась до берегов Крыма. На полуострове было объявлено штормовое предупреждение — порывы ветра достигали 144 км/ч. Ужасающий разгул стихии лишил света почти два миллиона человек, минимум десять пострадало и пятеро погибло. Информация о разрушениях и затоплениях каждый день дополняется новыми тревожными деталями.

В начале декабря пробудился вулкан Мерапи в Индонезии. Вследствие извержения погибло 22 человека. Многие альпинисты, поднимавшиеся на гору, так и не были найдены и получили статус пропавших без вести.

Военные конфликты

Предсказание: Нострадамус предвидел разрушительные военные конфликты.

В последнем квартале 2023 года разгорелся вооруженный конфликт между Палестиной, частично признанным арабским государством, и Израилем.

Предпосылки к нему начались во времена первой алии — возвращения евреев на территорию исторической родины. И если изначально планировалось формирование нескольких сельских поселений на земле Палестины, то в 1897 году Первый сионистский конгресс поставил цель создания целого еврейского государства на той же территории. В 1947 году решением ООН было определено создание двух государств — и Палестины, и Израиля. Однако вопреки этому на карте появилось было только одно — израильское.

В начале октября 2023 — спустя ровно 50 лет после войны Судного дня — военизированная группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по Израилю, а в приграничные города проникли боевики. Ответные действия в сторону Палестины не заставили себя долго ждать. Разразился громкий и разрушительный конфликт между двумя странами.

Руководство ХАМАС причиной вторжения назвало большое количество нарушений израильскими властями «красных линий» в мечети Аль-Акса — третьей исламской святыни Иерусалима. Израильская полиция неоднократно проводила в храме операции против скрывающихся там зачинщиков беспорядков. Также было озвучено обвинение в удерживании тысяч заключенных и «преступлениях оккупации».

Военные действия, по последним сведениям, забрали жизни более 10 тысяч палестинцев и полутора тысяч израильтян. А практически 190 тысяч человек из сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.

Болезнь президента США

Предсказание: Нострадамус в 2023 году предвещал действующему американскому президенту «загадочную болезнь».

Этой «загадочной болезнью» действующего президента США Джо Байдена можно назвать его нестандартное поведение на публике. Например, в сети разлетелись видеоролики, где Джо Байден протягивает руку в пустоту, ожидая, что ее кто-то пожмет, вместо ответа на вопрос молча уходит за кулисы или сбегает со сцены в туалет по важным делам.

Причина спутанного сознания политика не разглашается, но стоит помнить, что ему уже 80 лет. И не заметить возрастные нарушения американского лидера просто невозможно.

Судьба России

Предсказание: Провидец дал пророчество и для России. Он считал, что текущий год должен был стать «вызовом для правителя», которому предстоял сложный судьбоносный выбор, влияющий на всех граждан. Государство должно выдержать все испытания и продолжить расцветать. Нострадамус указал на предвидящееся расширение территории России, улучшение жизни населения, а также снижение уровня безработицы.

В 2022-м президент России Владимир Путин встал на защиту интересов государства и его граждан. В феврале этого же года началась специальная военная операция (СВО) на Украине. Несмотря на трудности, которые могли предстать перед главой государства, уровень жизни в стране хуже не становится. Многие сферы улучшаются с каждым днем.

Например, в июне 2023-го Владимир Путин в ходе своей речи на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что уровень безработицы в стране составляет всего 3,3%. А в июле показатель достиг 3%, став рекордно низким за всю новейшую историю страны.

Также недавно произошло расширение территории государства. В 2022 году к России присоединились Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области. Пророчество Нострадамуса сбылось немного раньше. В 30 сентября 2023 года исполнился год со дня воссоединения новых регионов с Россией. Остается надеяться, что впереди у России самое светлое будущее.

Какие предсказания Нострадамуса на 2023 год частично сбылись

www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Миграция населения

Предсказание: Астролог предвещал, что из-за происходящих военных конфликтов и экономического кризиса в 2023 году произойдет масштабная миграция населения. Люди буквально будут бросать свои дома, отправляясь на поиски мест, пригодных для спокойной привычной жизни. Такие действия должны были значительно усилить дефицит питьевой воды и продовольствия по всему миру.

В связи с нестабильной обстановкой в некоторых странах в современном мире миллионы мигрантов. Не первый год люди бегут от войны, голода и бедности за лучшей жизнью. Некоторые окончательно отрекаются от прошлой жизни, другие едут на заработки, чтобы обеспечивать семью, оставшуюся в родной стране.

Так, конфликт между Палестиной и Израилем вынудил миллион палестинцев и более 500 тысяч израильтян покинуть родные дома и отправиться искать безопасный угол. Также в начале октября Израиль остановил подачу воды и электричества на территорию сектора Газа. На данный момент ситуация лишь ухудшилась — массовые бомбардировки практически уничтожили инфраструктуру. И это, несмотря на то, что сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня на неделю с 22 по 28 ноября.

На поиски нового дома отправились и жители Судана. Весной 2023-го на территории государства началась гражданская война, в ходе которой ведутся бои между «Силами быстрого реагирования» и государственной армией. Опасная обстановка в стране стала причиной острой нехватки продовольствия, в результате чего более 20 миллионов граждан столкнулись с голодом. Также свыше 4 миллионов жителей оставили родные дома.

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Миграция населения произошла и на постсоветском пространстве. В связи с боевыми действиями, происходящими между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, в сентябре 2023 100 тысяч жителей были вынуждены уехать из родного Нагорного Карабаха. Приняла беженцев Армения.

Несмотря на все происходящее в мире, к счастью, в планетарном масштабе дефицита еды и питьевой воды не наблюдается.

Обесценивание денег

Предсказание: Астролог предвещал, что в 2023 году деньги потеряют свою ценность. А банкноты пригодятся лишь для того, чтобы разжигать с их помощью костры.

Бумажные деньги действительно стали в 2023-м менее востребованными. Люди все чаще используют возможность онлайн-платежей, стараясь избегать наличных. Как только в их руках оказываются ценные бумажки, они стараются перевести их в виртуальные цифры. Однако сами денежные единицы все также важны.

Военный конфликт и беспорядки

Предсказание: Нострадамус предсказал Европе военный конфликт длиной в семь месяцев. Говорилось, что погибнет много людей, и в результате будет установлен новый мировой порядок. А в США предвиделась политическая нестабильность и бедность, что привело бы к гражданской войне в начале 2023 года.

Время прошло, но в США и Европе обстановка достаточно стабильная. Однако Украина, на территории которой происходит военный конфликт, географически является частью Европы. Поэтому то, что пророчил Нострадамуса, вполне можно считать сбывшимся.

В январе 2023-го в США прошли новые протесты движения Black Lives Matter, которое выступает против насилия и расизма по отношению к чернокожим. Причиной очередного бунта стало происшествие в Мемфисе, где полиция задержала негра, который впоследствии оказал сопротивление. Тогда стражи закона применили против непослушного задержанного свой арсенал.

Также в октябре в Капитолий, находящийся в столице США Вашингтоне, ворвались сотни протестующих. Они требовали прекратить боевые действия в секторе Газа. Но активистов быстро задержали.

А в целом население не выражает всеобщее недовольство властью и уровнем жизни. Также открытых конфликтов не ведется. Исходят лишь пассивные действия в сторону некоторых государств, с которыми они не состоят в дружественных взаимоотношениях. Например, ранее в сторону России были введены различные санкции.

Новый Папа Римский

Предсказание: Перемен в 2023 году не избежать и Ватикану. Так считал Нострадамус. Алхимик указал, что некий молодой человек сменит действующего Папу Римского. По его словам, новый глава Католической церкви не принесет с собой мира, а скорее наоборот. Получится так, что его предшественник окажется последним «истинным Папой».

С весны 2013-го пост Папы Римского занимает Хорхе Марио Бергольо, при избрании принявший имя Франциск I. Однако еще в 2014-м действующий Папа Римский заявлял, что уйдет в отставку в случае болезни, которая помешает ему исполнять все обязанности. В 2022-м году он подтвердил свои намерения и даже подготовил соответствующие документы. А учитывая то, что папе Франциску в декабре будет 87 лет, очевидно, что его отречение — вопрос времени.

Какие предсказания Нострадамуса на 2023 год не сбылись

www.globallookpress.com / Simone Brandt

Удар из космоса

Предсказание: Нострадамус предвещал, что в 2023 году Землю настигнет удар из Вселенной, который нарушит равновесие. Провидец упоминал падение огня на планету. Вероятно, речь шла о приземлении крупного метеорита или астероида. Данное событие должно было повлечь за собой изменение земной орбиты, череду стихийных бедствий и повышение уровня мирового океана. Вследствие чего возникнет сильнейший дефицит питьевой воды и продовольствия.

К счастью, космические тела, которые, предположительно, должны были достигнуть поверхности Земли, упоминал только Нострадамус. Ученые предупреждали лишь об астероидах, которые пролетят в 2023 году по космическим меркам недалеко от планеты.

Многие гости из космоса, способные нанести серьезный урон земной жизни, оказываются замеченными профессионалами заранее. До конца календарного года осталось лишь два месяца, можно рассчитывать, что космическая угроза миновала. Ученые не обещают угрозы столкновений ближайшие десять лет.

Начало Третьей мировой войны

Предсказание: Ясновидящий говорил, что грядущая в XXI веке Третья мировая война будет разрушительной.

Такой печальный исход в случае вооруженного конфликта планетарного масштаба весьма вероятен. Ведь одна из девяти ядерных держав может применить ядерное оружие, что повлечет за собой цепную реакцию. К счастью, несмотря на наличие горячих точек на карте, пока о мировом противостоянии речи не идет.

Однако, как утверждают толкователи, данное пугающее предсказание Нострадамуса останется актуально до 2038 года. А Россия, Китай и Индия будут противостоять военным провокациям США, Евросоюза и Японии.

Превосходство искусственного интеллекта

Предсказание: Пророчество Нострадамуса предостерегает, что угрозой современному обществу станет одна из созданных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Он обретет самосознание и возьмет под контроль все компьютерные системы.

Очевидно, что в настоящие дни технологии совершенствуются с каждым днем. Над этим трудятся миллионы людей по всему миру. К концу календарного года искуственный разум способен создавать уникальные тексты, искать различную информацию, работать голосовым помощником и многое другое.

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В 2023 году некоторые ведущие эксперты в области технологий, среди которых и Илон Маск, предложили приостановить развитие искусственного интеллекта до момента разработок сильных протоколов безопасности. Американский предприниматель отметил, что ИИ в дальнейшем может стать настоящей угрозой для человечества.

Жители Земли могут столкнуться с тем, что окажется умнее их самих. Несмотря на то, что это было создано их же руками. Если контролировать технологии станет невозможно, то, по словам Маска, есть риск, что искусственный интеллект убьет всех.

Противостояние между турками и арабами

Предсказание: Согласно прогнозам Нострадамуса, на чужие территории должны были вторгнуться представители какого-то исламского государства. Военный конфликт предвещался между турками и арабами.

На данный момент Турция не ведет никаких боевых действий. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе весьма провокационные высказывания.

Так, в конце октября 2023-го он выступил на митинге в Стамбуле, где выразил резко негативное отношение к действиям Израиля и заявил, что его страна может «нагрянуть однажды ночью». Неизвестно, планирует ли Анкара переходить от враждебной риторики к активным действиям и против кого в итоге направит свой гнев, но как известно, на Ближнем Востоке достаточно небольшой искры, чтобы вспыхнуло пламя.