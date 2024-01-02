Число жертв землетрясений в Японии возросло до 24

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24, сообщило агентство Kyodo.

Согласно последним данным экстренных служб, еще по меньшей мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

1 января на западе Японии произошла серия землетрясений. Магнитуда первых толчков составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами.

Сейчас Национальное метеорологическое управление Японии сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны. В настоящее время в пострадавших регионах устраняют последствия стихийного бедствия. Известно, что обрушились десятки зданий.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры момента землетрясений в Японии.