Число жертв землетрясений в Японии возросло до 24

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 49 0

Количество пострадавших также увеличилось.

Число жертв землетрясений в Японии возросло до 24

Фото: Reuters / KYODO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 24, сообщило агентство Kyodo.

Согласно последним данным экстренных служб, еще по меньшей мере 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

1 января на западе Японии произошла серия землетрясений. Магнитуда первых толчков составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами.

Сейчас Национальное метеорологическое управление Японии сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны. В настоящее время в пострадавших регионах устраняют последствия стихийного бедствия. Известно, что обрушились десятки зданий.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры момента землетрясений в Японии.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:52
Внимание на шапку! Как героев «Иронии судьбы» характеризуют их головные уборы
7:38
Теневая сторона: Вячеслав Макаров хотел бы сыграть отрицательного персонажа
7:23
От снижения либидо до диабета: почему нельзя засыпать перед телевизором
7:09
Почему не сбываются загаданные в Новый год желания — мнение психолога
6:55
Невозможно терпеть! Как снизить зубную боль самостоятельно
6:41
«После этого можно не получить звездюлей»: Рудова рассказала об утренних привычках

Сейчас читают

Переломный момент для человечества: что предрек Нострадамус на 2024 год
«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
«После этого можно не получить звездюлей»: Рудова рассказала об утренних привычках

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса