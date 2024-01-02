«Нет слов, чтобы описать чувства»: Валерия нежно поздравила внучку с днем рождения

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

Маленькой Селин 2 января исполнилось три годика.

«Нет слов, чтобы описать чувства»: Валерия нежно поздравила внучку с днем рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Любимой внучке Валерии и Иосифа Пригожина исполнилось три года. В честь праздника певица опубликовала трогательное поздравление в личном блоге в социальных сетях.

Малышка Селин — дочь сына Валерии Арсения Шульгина и его жены Лианы Волковой. Поздравляя любимую внучку с днем рождения, певица опубликовала фото, на котором девочка позирует вместе со звездными бабушкой и дедушкой.

«Люблю ее так, что нет таких слов, которые могли бы описать мои чувства. Так хочется, чтобы она каждый день была рядом, но это невозможно, потому что родителям Селинка тоже очень нужна», — призналась Валерия.

Поклонники поздравили певицу и продюсера с днем рождения малышки и пожелали той расти здоровой и счастливой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Валерия и Иосиф Пригожин спят раздельно. 

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