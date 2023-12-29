«Его бывает много»: почему Валерия и Иосиф Пригожин спят раздельно

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

Певице Валерии работа мужа на гастролях мешает отдыхать, поэтому спят раздельно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Семья певицы считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но неужели ее очень выматывает общение с супругом?

Певица Валерия объяснила, зачем в ее райдере обязательно должен быть двухкомнатный номер в отеле. Как рассказала артистка в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, всему виной работа супруга. Она сильно изматывает не только его, но и певицу.

«У меня двухкомнатный номер в райдере уже 20 лет. Просто мы где-то говорили в контексте того, что везде путешествуем с Иосифом. Ну, слушайте, он взрослый мальчик, у него своя работа. Если он в одной комнате будет мне все время по телефону разговаривать, решать какие-то вопросы, я просто сойду с ума, свой концерт не отработаю. У каждого должна быть какая-то зона. Он не тяжелый человек, но бывает его просто много», — заявила Валерия на предпоказе новогоднего шоу «VK под Шубой».

К слову, в браке Пригожин и Валерия уже 20 лет. Они считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруг все эти годы помогает развивать жене карьеру и поддерживает во всех начинаниях. В свое время пара мечтала обзавестись общими детьми, но попытки пока не увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как раздельный сон влияет на отношения и секс.

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