«Все было написано Моцартом»: Туриченко о трендах в современной музыке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 44 0

Солист «Иванушек» Туриченко: в современной музыке идет тренд на 80-е и 90-е

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец напомнил, что нот всего семь, поэтому вся новая музыка — это хорошо забытая старая.

В современной поп-музыке наметился тренд на стилистику 80-х и 90-х годов. Таким наблюдением солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Все было написано Моцартом, Бетховеном. И все, что сейчас делается, если глубоко посмотреть, — все старомодно. Нот всего семь, ты просто их меняешь, меняешь темп, ритм и все. И если копнуть гармонию любой современной песни, — это все те же 80-е. Сегодня идет тренд на музыку 90-х, 80-х», — заявил певец.

По словам Туриченко, при создании аранжировок современных композиций стало модным использовать звуки ретро-синтезаторов, а также обработки и эффекты, широко применявшиеся 30-40 лет назад.

Полное интервью с Кириллом Туриченко в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru раскрыл тайны закулисья телепрограмм, которыми поделился певец Кирилл Туриченко.

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