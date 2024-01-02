«Все было написано Моцартом»: Туриченко о трендах в современной музыке

Певец напомнил, что нот всего семь, поэтому вся новая музыка — это хорошо забытая старая.

В современной поп-музыке наметился тренд на стилистику 80-х и 90-х годов. Таким наблюдением солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Все было написано Моцартом, Бетховеном. И все, что сейчас делается, если глубоко посмотреть, — все старомодно. Нот всего семь, ты просто их меняешь, меняешь темп, ритм и все. И если копнуть гармонию любой современной песни, — это все те же 80-е. Сегодня идет тренд на музыку 90-х, 80-х», — заявил певец.

По словам Туриченко, при создании аранжировок современных композиций стало модным использовать звуки ретро-синтезаторов, а также обработки и эффекты, широко применявшиеся 30-40 лет назад.

Полное интервью с Кириллом Туриченко в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru раскрыл тайны закулисья телепрограмм, которыми поделился певец Кирилл Туриченко.