Анастасия Волочкова показала свой фирменный вертикальный шпагат

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 668 0

Артистка вышла на связь с поклонниками и заодно продемонстрировала свою прекрасную физическую форму.

Анастасия Волочкова показала свой фирменный вертикальный шпагат

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала гибкость, показав свой фирменный шпагат. Фото 47-летняя балерина опубликовала в личном блоге.

Instagram* / volochkova_art

В кадре Волочкова стоит в вертикальном шпагате у двери, элегантно закинув одну ногу вверх. При этом образ знаменитость выбрала не совсем спортивный: белые обтягивающие брюки и короткий черный свитшот. От обуви она отказалась.

«Новый год всегда прекрасен. Как отметили?» — поинтересовалась звезда у своих подписчиков.

Поклонники оценили потрясающие физические данные Волочковой, но не обошлось и без забавных комментариев. Некоторые из фоловеров, отвечая на вопрос балерины, подчеркнули, что их Новый год прошел «с собранными ногами». Впрочем, удивления снимок не вызвал: Волочкова известна своей любовью к шпагатам, иногда даже в весьма необычных местах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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