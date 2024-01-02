Анастасия Волочкова показала свой фирменный вертикальный шпагат

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала гибкость, показав свой фирменный шпагат. Фото 47-летняя балерина опубликовала в личном блоге.

Instagram* / volochkova_art

В кадре Волочкова стоит в вертикальном шпагате у двери, элегантно закинув одну ногу вверх. При этом образ знаменитость выбрала не совсем спортивный: белые обтягивающие брюки и короткий черный свитшот. От обуви она отказалась.

«Новый год всегда прекрасен. Как отметили?» — поинтересовалась звезда у своих подписчиков.

Поклонники оценили потрясающие физические данные Волочковой, но не обошлось и без забавных комментариев. Некоторые из фоловеров, отвечая на вопрос балерины, подчеркнули, что их Новый год прошел «с собранными ногами». Впрочем, удивления снимок не вызвал: Волочкова известна своей любовью к шпагатам, иногда даже в весьма необычных местах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной.

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