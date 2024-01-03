Планируем отдых с умом: когда выгодно брать отпуск в 2024 году

Каждый, конечно, в праве брать отпуск, исходя из своих нужд. Но есть ряд нюансов, которые следует учесть, если не хотите получить меньше отпускных.

Чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем менее выгоден с финансовой точки зрения будет отпуск для работника. В какие месяцы лучше всего отдыхать в текущем году — рассказали «Известия».

Так, по трудовому кодексу РФ большинство работников имеют право на 28 отпускных дней в году. Исключение составляют те, чьи профессии признаны вредными и опасными для здоровья (металлурги, нефтяники, шахтеры, биологи, которые взаимодействуют с опасными инфекциями, и другие специалисты). Им положены еще 36 оплачиваемых дней отпуск. Кроме того, увеличенный отпуск установлен и для спасателей, судей, сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. Они официально могут отдыхать от 30 до 45 календарных дней.

Если же у человека 28 дней отпуска, он может разбить его на части. К примеру, сначала две недели подряд, а дальше отдыхать по неделе.

Лучше всего в 2024-м году отпуск брать в июле и октябре, так как в этих месяцах больше всего рабочих дней — по 23. Также август станет выгодным с финансовой точки зрения для отдыха — 22 рабочих дня.

Оплату отпуска работодатель производит по такой формуле: сумма зарплаты делится на 29,3 (число, принятое для расчетов среднего количества дней в месяце — Прим.ред.), и полученное число умножается на количество дней в месяце. Если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит и размер отпускных будет меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменилось в жизни россиян с 1 января 2024 года.