Во Франции призвали отменить антироссийские санкции для спасения экономики

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 46 0

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо продолжает действовать в разрез с заявлениями Макрона.

Во Франции призвали отменить антироссийские санкции для спасения экономики

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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С России необходимо снять все санкции для спасения экономики Франции. Такое заявление сделал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» — написал ярый противник действующего президента Пятой республики Эммануэля Макрона на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо подчеркнул, что за время введенных против Москвы ограничений в его стране произошел резкий крах производства. Спасти Францию может только принятие правильных решений, включая выход из Евросоюза.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в оскорблении флага Франции во время новогоднего обращения к нации.

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