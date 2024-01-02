Рядом с «сине-желтой тряпкой ЕС»: Макрона обвинили в оскорблении флага Франции

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 80 0

Французский политик Филиппо обвинил Макрона в осквернении национального флага

Рядом с «сине-желтой тряпкой ЕС»: Макрона обвинили в оскорблении флага Франции

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Причиной стало традиционное новогоднее обращение французского президента к нации.

Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил флаг своей страны, отодвинув его на задний план во время традиционного новогоднего обращения к нации. Об этом заявил лидер оппозиционно партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Если в предыдущим ежегодных обращениях французского президента к народу национальный флаг располагался рядом с главой государства, то сейчас он был расположен далеко позади.

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!» — возмутился политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Филиппо также заявил, что Макрон таким образом продемонстрировал свою ненависть к Франции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон жестко высказался о России в новогоднем обращении.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
С чистого листа: в январе 2024 в жизнь 3 знаков зодиака придут глобальные...

Последние новости

9:14
Пережил мировые войны и пандемии: в Италии умер старейший житель страны
8:56
«Скорей любите нас»: как создавался мультфильм «Бременские музыканты»
8:55
«Нет слов, чтобы описать чувства»: Валерия нежно поздравила внучку с днем рождения
8:37
Лежащий на трассе амурский тигр наделал шума в Хабаровском крае
8:20
Рядом с «сине-желтой тряпкой ЕС»: Макрона обвинили в оскорблении флага Франции
8:15
С чистого листа: в январе 2024 в жизнь 3 знаков зодиака придут глобальные перемены

Сейчас читают

Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы командования
Переломный момент для человечества: что предрек Нострадамус на 2024 год
«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса