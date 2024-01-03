Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев

Российский киновед и кинокритик, актер Петр Черняев ушел из жизни на 71-м году жизни. Об этом сообщает сайт «Кино-театр.ру». Отмечается, что причина смерти еще устанавливается.

Артист принимал участие в съемках многих проектов. Исполнил роли в сериалах «Универ», «Ранетки» «Глухарь», «Интерны», «Склифосовский» и многих других.

Последней работой Черняева стал фильм «Танки брода не ищут», премьера которого состоится в 2024 году.

Черняев работал не только в кадре, но и за кадром. Был сценаристом многих телевизионных программ, работал над созданием рекламных роликов, а также занимался продюсированием проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 49 лет умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Максимилиан Потемкин.