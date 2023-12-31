В 49 лет умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Максимилиан Потемкин

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Алексей Панков
Алексей Панков 397 0

Почему жизнь артиста оборвалась так рано?

В 49 лет умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Максимилиан Потемкин

Фото: Молодёжный музыкально-драматический театр «Крылья» okteatr.ru

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В возрасте 49 лет скончался актер Максимилиан Потемкин. Об этом сообщила пресс-служба основанного им театра-студии «Верба».

Причина смерти артиста не указана. Также пока нет информации, когда и где он будет похоронен.

«Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин. Наши соболезнования всем близким людям», — говорится в посте.

Свою карьеру Потемкин начал в качестве артиста балета в театре «Мюзик-Холл» в Санкт-Петербурге. Также он успел поработать в Московском молодежном театре Спесивцева. Зрителям он известен по ролям в таких сериалах, как «Москва. Три вокзала», «Сын ворона» и других. 

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 76-м году жизни скончался британский актер Том Уилкинсон. Мировую известность мужчине принесло участие в фильме «Бэтмен: Начало».

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