Экс-баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в канун Нового года

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 2 040 0

Молодого человека разыскивают в Красноярске. О нем ничего не известно с ночи на 30 декабря.

Экс-баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в канун Нового года

Фото: ВКонтакте / БК Барнаул

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Экс-баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в канун Нового года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба команды в своем Telegram-канале, публикуя особые приметы спортсмена.

Предварительно, 20-летний Петухов около 03:30 по местному времени на 30 декабря ушел из дома и больше не появлялся. Он был одет яркую салатовую кофту, черные джинсы, белые кроссовки и пуховик. С собой у него был телефон.

Всех, кто может обладать какой-либо информацией просят обратиться на единую службу 112.

За московский «ЦСКА-Юниор» Антон Петухов выступал с 2020 по 2023 годы. В его составе стал победителем молодежной лиги ВТБ. Прошлым летом спортсмен перешел играть в «Барнаул».

-23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
МО РФ: с территории Украины возвращены 248 российских военнослужащих
18:52
Около 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
18:36
Экс-баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в канун Нового года
18:20
«Очень радостно»: Игорь Верник об отношении к собственному 60-летию
18:04
«До границ Польши?» — Захарова ответила на призыв поставить ВСУ дальнобойные ракеты
17:48
«Молодые, дерзкие, нахальные»: Машков рассказал, как Табаков создавал свой театр

Сейчас читают

В Россию прибыла первая партия куриных яиц из Турции
Сигнал с того света: Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине
«Внесла свои коррективы»: Алсу сообщила о переменах в жизни
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса