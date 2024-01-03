«Счастлив!» — Цискаридзе награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Николай Цискаридзе награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

«Счастлив!» — Цискаридзе награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Артист балета заметил, что он всю свою жизнь служит родной стране и русской культуре.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе сообщил, что счастлив быть награжденным Орденом «За заслуги перед Отечеством». Своими эмоциями он поделился в беде с «Известиями».

«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» — прокомментировал он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Цискаридзе Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие российской культуры и искусства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте также было отмечено, что деятельность Цискаридзе была длительной и плодотворной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цискаридзе прокомментировал нежелание Большого театра упоминать о нем.

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