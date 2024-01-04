Скрытые намеки: как определить отношение человека по новогоднему подарку

Презент может многое рассказать о том, что к вам испытывает даритель.

Без подарков не обходится ни один Новый год. Сейчас, когда главный волшебный праздник уже позади, стоит выяснить их значение. Психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари порталу «Страсти» объяснила, как по презенту определить, какие чувства испытывает к вам даритель.

Персональные подарки

Если вам преподнесли что-то связанное с хобби, то это означает, что человек хорошо знает о ваших увлечениях. Ему интересна ваша жизнь. Вас от всей души постарались обрадовать. Вы точно ему небезразличны, человек заботится о вашем благополучии и стремится поддержать ваши любимые занятия.

Дорогой подарок

Дорогостоящий подарок от близкого человека — доказательство самых нежных чувств и желания дать вам самое лучшее. Близкому человеку для вас ничего не жалко.

Если же такой подарок поступил от не очень близкого человека, то он, по всей видимости, преследует цель произвести на вас впечатление, поскольку неравнодушен к вам. Кроме того, возможно, что даритель попытался впечатлить других людей или похвастаться своим финансовым положением.

В некоторых случаях люди выбирают дорогой подарок, потому что убеждены, что любовь — то, чего невозможно просто так получить, а необходимо заслужить. Также, по словам специалиста, в ценной коробке может быть тайный умысел — попытка превратить вас в должника.

Деньги

Денежный подарок, с одной стороны, может говорить о том, что человек не хочет тратить свое время на выбор подарка. Или не знает, чем вас можно порадовать. С другой стороны, пополнение кошелька может быть и демонстрацией заботы. Поэтому не нужно делать преждевременные осуждающие выводы. Если вас интересует истинный ответ, лучше спросить напрямую.

Личный подарок

Если вам подарили косметику, предмет гардероба, украшения либо духи, то, скорее всего, у вас уже близкие отношения с дарителем. Либо человек хочет сблизиться и установить более тесный контакт.

Такой презент может намекать, что дарящий желает перевести ваши отношения на новый этап.

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