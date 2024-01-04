Неожиданные имена! США опубликовали списки лиц, связанных с делом Эпштейна

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

В США опубликовали списки лиц, связанных с делом Эпштейна

Неожиданные имена! США опубликовали списки лиц, связанных с делом Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com / Uma Sanghvi

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Финансиста обвиняли в торговле сексуальными услугами. В распространенном документе фигурируют экс-президенты США — Билл Клинтон и Дональд Трамп. Кто еще?

В США суд начал публиковать списки лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна. Его в 2019 году обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, сообщило РИА Новости, ссылаясь на судебный документ.

Такое решение было принято после того, как окружной судья Нью-Йорка Лоретта Прески распорядилась обнародовать списки данных документов с января текущего года. Среди них: экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс. При этом отмечено, что наличие фамилий в списке не означает, что человек причастен к преступлениям Эпштейна.

К слову, Эпштейна задержали в июле 2019 года. По версии прокуратуры, финансист с 2002 по 2005 год устраивал визиты в свой дом в районе Манхэттена десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них на тот момент было 14 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как заманивает детей в сексуальное рабство.

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