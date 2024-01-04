«Кровь последнюю взяли»: Александр Ширвиндт провел новогоднюю ночь в госпитале

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 100 0

Александр Ширвиндт встретил Новый год в госпитале

«Кровь последнюю взяли»: Александр Ширвиндт провел новогоднюю ночь в госпитале

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Организм 89-летнего актера дал сбой, но он попал в хорошие руки.

Народный артист России Александр Ширвиндт встретил Новый 2024 год в больничной палате. Об этом он сам рассказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Новогоднюю ночь актер провел в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. По словам 89-летней звезды, когда долго живешь, то привыкаешь к жизни, но ничего вечного не бывает. Поэтому, если организм дает сбои, важно попасть в хорошие руки, заметил он. Ему в этом смысле повезло — Ширвиндт назвал своих специалистов «потрясающими врачевателями».

«Сейчас кровь последнюю возьмут — и до встречи», — прокомментировал он на видео.

Актер отметил, что в госпитале его окружили вниманием и доброжелательством. Ему встречались только душевные люди на протяжении всего пребывания в учреждении. Он также заметил, что во всех палатах этого «храма медицины» висят иконы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ширвиндт задумался, почему он так долго живет.

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