Названа причина скоропостижной смерти легендарного КВН-щика Стаса Агафонова

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 5 012 0

Причиной смерти худрука КВН Стаса Агафонова стали проблемы с сердцем

Фото, видео: Instagram / agafonagafonov; 5-tv.ru

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В Международном союзе КВН обратились с просьбой оказать помощь семье.

Причиной скоропостижной смерти худрука нескольких команд КВН Стаса Агафонова в возрасте 40 лет стал инфаркт миокарда. Об этом 5-tv.ru подтвердил его друг Михаил Зубков.

«Он не болел. Это случилось неожиданно», — пояснил он.

Зубков добавил, что Стас находился не в Москве, а был на отдыхе. В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела в столицу, после чего будет уже понятно, когда назначать похороны и прощание.

На официальной странице Международного союза КВН также подтвердили информацию о причине смерти знаменитости.

«Наверняка, в КВН нет человека, который бы не знал Стаса Агафонова. Многие уже знают, что вчера Стаса не стало, инфаркт миокарда», — говорится в сообщении.

В союзе подчеркнули, что для них Стас был больше, чем друг, сокомандник и руководитель — «Он был человек». У Агафонова остались двое сыновей и коллеги обратились с просьбой поддержать семью, опубликовав реквизиты счетов мамы и супруги.

Стас Агафонов стоял у истоков многих команд Клуба веселых и находчивых. В частности им была создана команда «Раисы». К слову, супругой худрука является участница коллектива Анастасия Жукова.

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