Как справиться с постпраздничной депрессией: шесть советов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

Правильное питание и здоровый сон помогут избежать постпраздничную депрессию

Как справиться с постпраздничной депрессией: шесть советов

Фото: www.globallookpress.com / Zou Zheng

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Резкое прерывание расслабленного состояния организма зачастую приводит к стрессу и раздражительности. Такое случается, когда после длинных выходных нужно выходить на работу. Как этого избежать?

После январских выходных многие люди испытывают так называемую постпраздничную депрессию. Это состояние характеризуется апатией, подавленностью, раздражительностью и плохим настроением.

После длинных и насыщенных выходных многим сложно вернуться к обычной жизни — рутинная работа и срочные задачи не вызывают никакой радости. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этим состоянием. О них рассказало издание dni.ru.

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Сон и отдых

Отдых и полноценный сон — это основа здоровья и хорошего настроения. Постарайтесь высыпаться и установить режим сна перед выходом на работу. А расслабиться и снять стресс помогут медитация и йога.

Спорт

Физические нагрузки также благоприятно воздействуют на наш организм, укрепляют здоровье. Кроме того, физическая активность помогает выработать эндорфины — гормоны счастья. Выберите тот вид спорта, который больше всего вам подходит.

Общение

Не пренебрегайте общением с друзьями и близкими людьми. Душевные беседы с любимыми людьми помогут почувствовать себя лучше и поднимет настроение.

Питание

Правильное питание — залог здоровья как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Выбирайте полезную пищу, богатую витаминами и минералами. Не забывайте соблюдать баланс — нужно употреблять достаточное количество углеводов, белка и клетчатки.

Хобби

Рутину нужно разбавлять. В этом поможет любимое дело. Если вы еще не обзавелись хобби, то самое время начать поиски!

Хвалите себя

Помните о своих достижениях. Вспомните, какие цели вам удалось достичь и похвалите себя за это. Это поможет вам почувствовать себя более уверенно и замотивирует на новые свершения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему нельзя засыпать перед телевизором.

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