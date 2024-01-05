Бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer разбился в Южной Дакоте
Четырем членам экипажа удалось катапультироваться.
Фото: www.globallookpress.com / Christopher Quail
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Бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer разбился в Южной Дакоте во время посадки на авиабазу. Об этом сообщает местное агентство Associated Press. Известно, что четырем членам экипажа удалось катапультироваться.
«Lancer разбился сегодня примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы он выполнял учебную миссию», — сообщили журналистам источники в военно-воздушных силах США.
Авиасудно выполняло учебный тренировочный полет. В агентстве сообщили, что во время посадки на аэродроме из-за непогоды была плохая видимость.
В США в данный момент введены в эксплуатацию 60 таких бомбардировщиках, они приняты на вооружение с 1980-х годов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж сгоревшего в аэропорту Токио самолета получал разрешение на посадку.
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