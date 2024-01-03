Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио самолета получал разрешение на посадку

Посадка загоревшегося в аэропорту Ханеда в Токио лайнера авиакомпании JAL проходила после того, как экипаж продублировал полученное от авиадиспетчеров разрешение. Такой новостью поделилось агентство Киодо со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

Столкновение авиалайнера с самолетом береговой охраны произошло вечером во вторник. Отмечается, что никаких проблем ни во время перелета, ни при заходе на посадку выявлено не было. Сейчас следователи осматривают полосу, а также сгоревшие остовы самолетов. Предварительная версия — профессиональная халатность.

На борту авиалайнера находились 379 человек. Всем удалось успешно эвакуироваться. К сожалению, жертв избежать не удалось. Из шести человек в самолете береговой охраны погибли пятеро.

Пять человек погибли при столкновении лайнера JАL с бортом береговой охраны Японии

Ранее 5-tv.ru делился кадрами с места катастрофы. Российские граждане не обращались в посольство в связи с произошедшим ЧП.