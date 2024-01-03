Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио самолета получал разрешение на посадку

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Алексей Панков
Алексей Панков 325 0

Кто виноват в трагедии?

Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио самолета получал разрешение на посадку

Фото: Reuters / ISSEI KATO

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Посадка загоревшегося в аэропорту Ханеда в Токио лайнера авиакомпании JAL проходила после того, как экипаж продублировал полученное от авиадиспетчеров разрешение. Такой новостью поделилось агентство Киодо со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники.

Столкновение авиалайнера с самолетом береговой охраны произошло вечером во вторник. Отмечается, что никаких проблем ни во время перелета, ни при заходе на посадку выявлено не было. Сейчас следователи осматривают полосу, а также сгоревшие остовы самолетов. Предварительная версия — профессиональная халатность.

На борту авиалайнера находились 379 человек. Всем удалось успешно эвакуироваться. К сожалению, жертв избежать не удалось. Из шести человек в самолете береговой охраны погибли пятеро.

Пять человек погибли при столкновении лайнера JАL с бортом береговой охраны Японии

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