Южная Корея жестко ответила на запуск 200 ракет КНДР

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Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

Военные Южной Кореи выпустили 400 артиллерийских ракет в ответ КНДР

Южная Корея жестко ответила на запуск 200 ракет КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Ответный обстрел был произведен в ходе учений на островах в Желтом море.

Южная Корея в ходе учений в Желтом море выпустила 400 артиллерийских снарядов в ответ на обстрел КНДР. Об этом сообщает газета «Чосон ильбо».

Отмечается, что ответный обстрел был произведен в ходе учений на островах в Желтом море. Южнокорейские военные выпускали снаряды по целям в акватории к югу от северной разграничительной линии, которую Сеул считает фактической морской границей.

В военных учениях были использованы в том числе самоходные артиллерийские установки К9 на северо-западных островах. Южнокорейские морпехи провели стрельбу по морским условным целям впервые с момента заключения межкорейского соглашения о снижении военной напряженности от 19 сентября 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. Из-за этого на острове Енпхендо началась эвакуация местных жителей.

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Южная Корея жестко ответила на запуск 200 ракет КНДР

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