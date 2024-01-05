КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 526 0

Проводится эвакуация жителей острова Енпхендо.

КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com / Park Jin-Hee

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Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной. В данный момент проводится эвакуация жителей острова Енпхендо. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

Южнокорейские власти сообщают, что в результате атаки КНДР мирные жители и военные не пострадали. По предварительной информации, армия планирует принять ответные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын призвал армию КНДР готовиться к войне.

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