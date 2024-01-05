Актриса «Мэри Поппинс» Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет

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Алина Крылова
Алина Крылова 58 0

Родившаяся в Южной Африке знаменитость прославилась на весь мир ролью феминистки Миссис Бэнкс.

Актриса «Мэри Поппинс» Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет

Фото: фото из открытых источников

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В Британии в возрасте 100 лет скончалась актриса фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс. Она дебютировала в кино в конце 1930-х и снималась до конца 1990-х. Всемирную известность знаменитости подарила роль феминистки Миссис Бэнкс.

В беседе с журналистами CNN менеджер Джонс Митч Клем поведал, что артистка ушла из жизни по естественным причинам. Смерть Глинис наступила в результате проблем со здоровьем, возникших на фоне возрастных изменений. Первыми тело Джонс обнаружили сиделки: последние несколько лет актриса проживала в доме престарелых. Из родственников у актрисы остались внук и трое правнуков.

«Глинис проложила себе путь по жизни благодаря интеллекту, остроумию и любви к действию, влияя на миллионы жизней, — заявила Клем в своем заявлении в четверг. — Она вошла в мою жизнь в самом начале моей карьеры и установила очень высокую планку того, как управлять этой отраслью с изяществом, классом и правдой».

Работе на ТВ Глинис отдала без преувеличения девять десятилетий. В послужном списке звезды роли в фильмах «49-я параллель» (1941), «Идеальный муж», (1947), «Ловкач» (1952), «Вокруг Света за 80 дней» (1956), «Отдать все, что есть у меня» (1957), «Пока ты спал» (1995).

Фильм о няне, путешествовавшей при помощи зонта, в свое время был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, а сама Глинис Джонс могла претендовать на награду в категории «исполнительница второго плана», но победу одержать так и не смогла.

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