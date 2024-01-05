ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 64 0

Житель Челябинской области действовал по заданию украинских спецслужб.

ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Челябинской области задержали россиянина за попытку совершить по заданию украинских спецслужб диверсию на объекте Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«Диверсант был завербован (украинскими спецслужбами. — Прим. ред.) посредством соцсетей в интернете», — сообщили ТАСС в ФСБ.

Также было установлено, что задержанный причастен к совершению произошедших в ноябре и декабре 2023-го диверсий — поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали в ноябре прошлого года жителя Самары, планировавшего совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Известно, что мужчина является сторонником организации «Легион Свобода России»*.

* — признана террористической и запрещенной на территории РФ

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

22:47
«Серьезная интоксикация»: как правильно выйти из новогоднего запоя
22:28
В США спрогнозировали частичный шатдаун правительства в январе
22:10
Страдавшая алкоголизмом актриса Ана Афонсо умерла в 47 лет
21:57
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
21:37
На Украине заявили, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют 34 страны
21:24
Звезда турецких сериалов Айла Алган внезапно умерла во время чтения сценария

Сейчас читают

«Пускай учат частоту 149.200»: помогут ли украинцам маски стариков избежать мобилизации
В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном
«Никогда не забуду эту страну»: итальянский певец Pupo ностальгирует по СССР
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса