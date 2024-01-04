«У нас нет»: Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада

ВСУ уже испытают нехватку снарядов из-за возникших проблем с поставками вооружения. Неужели Украины впала в ступор и не разработала никаких дальнейших шагов?

У Украины нет «плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Об этом заявил глава украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба интервью CNN.

Ведущая телеканала спросила его, что готовит Киев на случай, если потребуется возместить недостаток военной помощи от Запада.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — ответил Кулеба.

О разработанном «плане «Б» рассказал в декабре прошлого года советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко. Он отмечал, что если Запад прекратит фиксирование Киева в этом году, то стране придется использовать не только этот план, но и привлечь внутренние заимствования.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой неутешительный прогноз дали Украине на 2024 год.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.