Уже наготове? Украина разработала план «Б» на случай прекращения помощи Запада
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане «Б» при прекращении помощи Запада
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
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Киевский режим раскрыл планируемые меры, если финансирование сойдет на нет.
Если Запад прекратит фиксирование Украины в следующем году, то ей придется использовать план «Б» и привлечь внутренние заимствования. С таким заявлением выступил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в эфире украинского телемарафона.
Политик считает, что финансовую помощь им окажут в любом случае, но ключевым вопросом остается время ее предоставления.
«Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану „Б“. План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — отметил помощник Зеленского.
Внедрение запасного плана приведет к дополнительному напряжению в Минфине страны, но эти меры помогут поддержать ситуацию в январе, подытожил Устенко.
Ранее 5-tv.ru писал, что у Зеленского пропало новогоднее настроение.
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