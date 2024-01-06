«Насыщая человека духовно»: в чем смысл православных рождественских традиций

Очень многие не задумываются об истинном значении Рождества.

Близится самое важное торжество, идущее после Нового года — Рождество. Совсем скоро многие вновь соберутся за праздничным столом, чтобы провести время с близкими и родными. Алексей Ларионов, доцент кафедры истории России Государственного университета просвещения, рассказал изданию «Известия» о главных православных рождественских традициях и их истории.

Как объяснил эксперт, формированию годового круга христианских праздников положило свое начало крещение Руси в 988 году. Первостепенным смыслом торжества было «дарование человеку веселия через приобщение к вечности». Историк отметил, что Рождество Христово «преследует» единение небесного и земного.

Постепенно укреплялась традиция гуляний и колядований, различных обрядов, в том числе унаследованных от языческой веры, а также символики. Все это было необходимо, чтобы «вовлечь» людей в радость от рождения Мессии, который явился в этот мир ради его спасения.

«Обычай колядования в Сочельник с обязательным распевом духовных стихов становится способом возвестить всем людям о грядущем явлении Мессии. Вифлеемская звезда, носимая на шесте, напоминала о волхвах и пастухах, призывая великих и малых, мудрецов и простецов поклониться младенцу Христу», — рассказал Алексей Ларионов.

Кроме того, для колядующих специально готовили разные яства, что символизировало согласие принять Христа в свое сердце. Если вдруг хозяева оказывались скупыми и неприветливыми, они «добровольно ввергали себя во власть бесов».

Благодаря Петру I в начале XVIII века в России появилась рождественская ель с украшениями в виде сладостей и игрушек. Она стала символизировать вечную жизнь и «напоминать» о «беспечальном изобилии», которого человек лишился.

Рассказал специалист и про Рождественскую литургию, которая остается важнейшей частью празднования православного торжества. Это ночное богослужение с покаянием в грехах и причастием.

«Только так великий праздник достигает полноты, насыщая человека духовно и телесно», — поделился собеседник издания.

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