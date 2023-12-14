Как появился Старый Новый год и как его правильно праздновать

Более ста лет назад страна перешла от одного календаря к другому, однако россияне до сих пор отмечают Новый год два раза — по старому и по новому стилю.

Почему так вышло и как правильно праздновать Старый Новый год, напоминает Пятый канал.

Что такое Старый Новый год

Точное название праздника — Новый год по старому стилю. Царская Россия до ХХ века жила по юлианскому календарю, который разработали еще в Древнем Риме (он и назван в честь римского полководца Юлия Цезаря). Этот календарь был не очень точен, за две тысячи лет использования в нем накопилось много ошибок. Так, чтобы уравнять июль и август, названные как раз в честь Юлия Цезаря и Октавиана Августа, пришлось «отрезать» от февраля пару дней. Такое решение с каждым годом «сдвигало» мир от реального хода времени.

В 1582-м Папа Римский Григорий ХIII предложил более совершенный вариант летоисчисления, названный григорианским. Все европейские государства в XVI–XVIII веках перешли на новую систему. Православная царская Россия долго не соглашалась принять календарь, предложенный католиками, и считала дни по-своему.

www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Разница во времени между Россией и всем остальным миром составляла 13 дней, это мешало вести международные дела — в Москве еще декабрь прошлого года, а в Париже уже январь будущего.

Поэтому после революции 1918 года глава правительства РСФСР Владимир Ленин выпустил Декрет о переходе на новый календарь, а протест Русской православной церкви он во внимание не принял. Странная разница во времени между Россией и остальным миром ушла в прошлое, зато появилась возможность праздновать новый год дважды, по старому и по новому стилю.

Какого числа празднуется Старый Новый год

Расхождение между старым юлианским и новым григорианским календарями составляет 13 дней, поэтому Старый Новый год неизменно наступает в ночь с 13 на 14 января (это ночь с 31 декабря на 1 января по старому стилю).

Россия перешла на григорианский календарь значительно позже других стран, но все же не самой последней. Китай стал использовать новую систему летоисчисления только в 1949 году, а Саудовская Аравия — лишь в 2016. В этих странах Новый год — молодой праздник без традиций, он почти не отмечается.

Реформа календаря Петра I

www.globallookpress.com / Global Look Press

Смена календарей в 1918 году в России произошла не впервые. Царь Петр I менял летоисчисление еще более радикально. До него Россия вела отсчет дней от Сотворения мира, а Новый год отмечала то 1 марта, то 1 сентября. Интересно, что православная церковь не согласилась с петровской реформой и до сих пор ведет отсчет дней от Сотворения мира, а Новолетие празднует 14 сентября (это 1 сентября по старому стилю).

Всегда при переходе на новый календарь старый быстро забывался. Трудно найти человека, который бы 14 сентября 2023 отметил новый 7532 год от Сотворения мира. Да и в 1992-м никто не знал, что наступил новый век — 7500 год от Сотворения Мира. Этот календарь ушел в прошлое, кроме церковнослужителей и историков о нем никто и не знает.

Откуда пошла традиция отмечать Старый Новый год

А вот юлианский календарь задержался в сознании людей надолго — даже спустя сто лет после его отмены Новый год празднуется по старому стилю. Вероятно, причиной этого является православная церковь, которая отказалась в 1918-м переходить на григорианский календарь вместе с Советской Россией.

До сих пор можно найти отголоски старого: каждый православный праздник в календаре прописывается с двумя датами, например Рождество Христово — 7 января (25 декабря по старому стилю).

В сознании людей Рождество и Новый год тесно связаны, в царской России даже поздравляли с двумя праздниками сразу и писали на открытках «С Рождеством и Новым годом» (сейчас это больше присуще западной культуре, где Рождество так и осталось 25 декабря). На Рождество заканчивался строгий пост, и на новогоднем столе появлялись мясные блюда, можно было гулять и веселиться.

Сейчас же верующие на Новый год соблюдают Рождественский пост (с 28 ноября по 6 января), а разговляются лишь на Рождество. Для этой категории россиян вполне логично желание отпраздновать Новый год повторно, когда можно без ограничений попробовать все любимые блюда.

В каких странах празднуется Старый Новый год

На всей территории бывшего СССР Старый Новый год является хотя и неофициальным, но все же праздником, так же как и в России. Некоторые страны Восточной Европы тоже сохранили интересные праздничные традиции.

В Узбекистане на Старый Новый год хозяйки готовят вареники с предсказаниями, компот и кашу с сухофруктами — кутью. Особенно удивительна любовь узбеков (в большинстве мусульман) к кутье, славянскому обрядовому блюду, которое православные христиане едят на Рождество и на поминках.

В Греции и на Кипре сильна православная церковь, поэтому там прижилось празднование Нового года по старому календарю. Даже деда Мороза здесь зовут Святой Василий (потому что 1 января по старому стилю — день этого святого). В Старый Новый год Василий кладет сладости детям в башмачки.

Взрослые тоже ожидают подарков — оставляют на ночь на столе пирог и кошелек. Ожидается, что святой будет целый год помогать наполнять кошелек деньгами. Такая интересная примета появилась потому, что прототип святого Василия при жизни занимался благотворительностью, раздавал бедным хлеб и деньги. Поэтому греки вполне логично ожидают, что такой добрый человек и после окончания земного пути будет помогать им материально.

Карнавальное шествие в Македонии. www.globallookpress.com / Tomislav Georgiev

В Македонии 13 января — Василица (день святого Василия), нечто вроде Хэллоуина. Принято наряжаться в жуткие карнавальные костюмы ведьм, вурдалаков, мертвецов и танцевать вокруг костра, чтобы отпугнуть настоящую нечисть. Этому древнему карнавалу несколько веков. В Македонию на Старый Новый год специально приезжают туристы, чтобы пощекотать себе нервы и попасть на древний праздник нечистой силы.

В Черногории празднуется «праву нову годину» — правильный новый год. На стол хозяйки ставят кукурузные пироги. Улицы завешиваются национальными флагами, кругом взрываются петарды и фейерверки.

В Сербии 14 января — Сербский Новый год, национальный праздник. Сербы готовят традиционную пищу — василицы, тоже в честь святого Василия. Это круглые пироги из кукурузного теста с начинкой из творожного сыра.

Как отмечали Новый год в дореволюционной России

1 января по старому стилю — День святого Василия, покровителя свиноводов. Раньше была популярна присказка: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка». Традиционно в России 31 декабря (современное 13 января) ели запеченную свинину — рождественский пост уже закончился, можно побаловать себя мясным. Крестьяне кормили в голодное зимнее время лишь коров и свиней, которые должны принести телят и поросят, а из подрощенного приплода прошлого года готовили праздничные блюда.

Новогодние каникулы жители России раньше праздновали еще дольше, чем сейчас. Сначала были Святки, потом Рождественские гуляния, а затем Новогодние — празднования длились больше двух недель.

В дореволюционной России на Новый год друзьям дарили не очень дорогие подарки, обычно фрукты или сладости (яблоки или конфеты). Мандарины стали популярным новогодним фруктом лишь в ХХ веке, раньше их возили с далекого юга и стоили они баснословно дорого — 2 рубля за десяток (для сравнения — фунт мяса стоил 20 копеек).

В кругу семьи детям дарили игрушки, женщинам — платки или безделушки, мужчинам — принадлежности для курения, книги, картины.

В то время был интересный обычай — упаковывать подарки в несколько слоев бумаги и на каждом слое писать разные имена членов семьи. Каждый раз нужно передавать коробку тому, чье имя написано на следующем слое упаковки, и так до тех пор, пока подарок не найдет своего окончательного адресата. Интересная идея, можно и сейчас так делать — это поднимает настроение и сближает членов семьи.

Как праздновать Старый Новый год

В новогоднюю ночь по старому стилю можно сделать то, что планировалось, но не удалось 31 декабря: загадать желание в двенадцать часов, встретиться с друзьями, которые не успели к новогоднему столу 1 января, надеть наряд, про который забыли 31 декабря. Вторая новогодняя ночь исправит все недостатки первой.

www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Хорошо бы поддержать традиции предков и в день святого Василия, покровителя свиноводов, приготовить свинину. Свинья у христиан — символ плодовитости и благополучия.

После Старого Нового года заканчивается время гаданий — 13 января можно воспользоваться последним шансом узнать свою судьбу. Отличный вариант — самолепные вареники с предсказаниями. Кому попадется с монеткой — будет в следующем году богат, кому с ниткой — поедет в путешествие, перчик придаст жизни остроту, укроп принесет здоровье, ягода сулит сладкую жизнь.

Обязательно собраться семьей за праздничным столом и поздравить друг друга.

Как гадать на мужчину на Старый Новый год

www.globallookpress.com / A. Laule

Незамужние женщины любого возраста могут узнать, какого мужа им приготовила судьба и стоит ли вообще выходить замуж. Для этого нужно сварить кутью — кашу из зерен с добавлением сухофруктов. Рассыпать кутью по отливу за окном и посмотреть, какая птица первая прилетит поесть угощение.

— Прилетит ворона — муж будет склочным и сварливым, в этом году лучше замуж не выходить.

— Сорока сулит веселого мужа— балагура. Если и нет сейчас рядом весельчака с серьезными намерениями, скоро появится.

— Голубь — символ спокойного хозяйственного супруга. Семья с ним получится дружной и материально обеспеченной.

Характеристику будущего любимого мужчины можно получить и при помощи карт. Ночью положить под подушку четырех королей и одну шестерку, утром не глядя вытянуть одну карту. Король пиковой масти сулит сварливого мужчину в преклонном возрасте, трефовый — военного, бубновый — человека творческой профессии, а червовый — обеспеченного руководителя. Шестерка говорит, что ярких романов в ближайшее время не будет.

Узнать свою судьбу можно и с помощью ниток. Для этого нужно воткнуть иголки с нитками разного цвета в подушечку для игл, покрутить и не глядя достать одну. Игла с красной нитью предвещает замужество в новом году, с белой — одиночество, с синей — успехи на работе, с черной — череду неудач, с зеленой — приятное путешествие, с желтой — яркий, но непродолжительный роман.

Приметы на Старый Новый год

— На Новый год дождь — на Пасху снег.

— 13 января снежно — урожай будет хорошим.

— Если 13 января потрясти яблоню — она летом даст много яблок.

— Нельзя брать и давать деньги в долг — весь год не будет денег.

— 13 января нужно одеть хотя бы одну новую вещь — год будет удачным.

— Если девушка планирует выйти замуж, ей стоит отмечать Старый Новый год в компании, в которой есть мужчины.

— Поссориться в праздник — ругаться целый год. Нужно постараться поддерживать со всеми хорошие отношения хотя бы один вечер.

— Нельзя считать мелочь, это приведет к бедности. Можно посчитать крупные купюры — чтобы деньги целый год водились.