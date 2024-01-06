ТОП-5 рецептов для рождественского ужина из популярных фильмов

Чем удивить избалованных новогодними кулинарными изысками родственников и друзей на Рождество?
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef
Рождество — время семейного тепла и волшебства. Какие блюда из любимых новогодних фильмов можно подать на праздничный стол. Портал Rsute.ru поделился рецептами.
«Ирония судьбы, или С легким паром»: заливная рыба
Без культовой советской киноленты не обходится ни один Новый год. Самая яркая цитата из фильма, пожалуй, про заливную рыбу в исполнении Ипполита. Как приготовить это блюдо, чтобы не нарваться на критику со словами «Какая гадость»?
Ингредиенты
- Рыба (судак) — 600 грамм
- Одна морковь
- Одно яйцо
- Желатин — 10 грамм
- Рыбный бульон — один литр
- Половина чайной ложки соли
- Перец горошек
- Лавровый лист
- Укроп
Сначала нужно приготовить рыбный бульон с добавлением моркови, перца, лаврового листа. Затем отправить туда рыбу и варить 20 минут.
Потом следует отлить половину бульона, развести в нем желатин, остатками залить рыбу, яйцо, морковь и укроп в форме и оставить в холодильнике.
«Один дома»: сандей
Главный герой американской рождественской комедии Кевин Маккалистер не только мастерски противостоит двум бандитам, также показывает, как нужно наслаждаться жизнью. В одной из сцен он с аппетитом лакомится мороженым. Это был десерт сандей. По какому рецепту он готовится?
Ингредиенты
- 200 грамм ванильного мороженого
- 200 грамм клубничного мороженого
- Взбитые сливки
- Два банана
- 200 грамм клубники
Первым делать нужно нарезать клубнику, кусочки положить в креманки. Затем выложите слой мороженого, нарезанные бананы и очередной слой мороженого, только со вторым вкусом. Дополните все взбитыми сливками и оставшейся ягодой.
«Любите Куперов»: картофельное пюре
Всем известное, но важное блюдо, которое героиня фильма Шарлотта считала основным составляющим праздничного застолья.
Ингредиенты
- 350 грамм картофеля
- 50 грамм масла
- 100 миллилитров сливок
- Чайная ложка соли
- Укроп
Отваренный картофель нужно хорошенько размять, добавить сливки, масло, соль, все перемешать. Можно подавать с укропом.
«Четыре Рождества»: взбитый сыр
Данный десерт популярен среди любителей праздничных вкусностей.
Ингредиенты
- 350 грамм сливочного сыра
- 10 грамм сахарной пудры
- Сок половины лимона
Нужно соединить сыр, сахарную пудру и сок лимона. Взбить, превратить все в однородную массу. Распределите в креманки и разукрасьте лимонной цедрой.
«Вечера на хуторе близ Диканьки»: вареники
В старом фильме режиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» есть эпизод с варениками, после просмотра которого сразу же появляется вдохновение их приготовить.
Ингредиенты
- Три с половиной стакана муки
- Одно яйцо
- 125 грамм молока
- 125 грамм воды
- Творог 600 грамм
- 50 грамм сахара
- Сметана
Первым делом нужно подготовить тесто. Для этого смешайте яйцо, молоко, воду. Добавьте к муке, замесите тесто. Его следует накрыть пленкой, положить в холодильник на полчаса. В качестве начинки возьмем творог, смешанный с сахаром.
Сформируйте вареники в форме полумесяца. Варите после закипания от трех до пяти минут и подавайте со сметаной.
Ранее 5-tv.ru писал, в чем смысл православных рождественских традиций.
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