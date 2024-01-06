ТОП-5 рецептов для рождественского ужина из популярных фильмов

Рождество — время семейного тепла и волшебства. Какие блюда из любимых новогодних фильмов можно подать на праздничный стол. Портал Rsute.ru поделился рецептами.

«Ирония судьбы, или С легким паром»: заливная рыба

Без культовой советской киноленты не обходится ни один Новый год. Самая яркая цитата из фильма, пожалуй, про заливную рыбу в исполнении Ипполита. Как приготовить это блюдо, чтобы не нарваться на критику со словами «Какая гадость»?

Ингредиенты

Рыба (судак) — 600 грамм

Одна морковь

Одно яйцо

Желатин — 10 грамм

Рыбный бульон — один литр

Половина чайной ложки соли

Перец горошек

Лавровый лист

Укроп

Сначала нужно приготовить рыбный бульон с добавлением моркови, перца, лаврового листа. Затем отправить туда рыбу и варить 20 минут.

Потом следует отлить половину бульона, развести в нем желатин, остатками залить рыбу, яйцо, морковь и укроп в форме и оставить в холодильнике.

«Один дома»: сандей

Главный герой американской рождественской комедии Кевин Маккалистер не только мастерски противостоит двум бандитам, также показывает, как нужно наслаждаться жизнью. В одной из сцен он с аппетитом лакомится мороженым. Это был десерт сандей. По какому рецепту он готовится?

Ингредиенты

200 грамм ванильного мороженого

200 грамм клубничного мороженого

Взбитые сливки

Два банана

200 грамм клубники

Первым делать нужно нарезать клубнику, кусочки положить в креманки. Затем выложите слой мороженого, нарезанные бананы и очередной слой мороженого, только со вторым вкусом. Дополните все взбитыми сливками и оставшейся ягодой.

«Любите Куперов»: картофельное пюре

Всем известное, но важное блюдо, которое героиня фильма Шарлотта считала основным составляющим праздничного застолья.

Ингредиенты

350 грамм картофеля

50 грамм масла

100 миллилитров сливок

Чайная ложка соли

Укроп

Отваренный картофель нужно хорошенько размять, добавить сливки, масло, соль, все перемешать. Можно подавать с укропом.

«Четыре Рождества»: взбитый сыр

Данный десерт популярен среди любителей праздничных вкусностей.

Ингредиенты

350 грамм сливочного сыра

10 грамм сахарной пудры

Сок половины лимона

Нужно соединить сыр, сахарную пудру и сок лимона. Взбить, превратить все в однородную массу. Распределите в креманки и разукрасьте лимонной цедрой.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»: вареники

В старом фильме режиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» есть эпизод с варениками, после просмотра которого сразу же появляется вдохновение их приготовить.

Ингредиенты

Три с половиной стакана муки

Одно яйцо

125 грамм молока

125 грамм воды

Творог 600 грамм

50 грамм сахара

Сметана

Первым делом нужно подготовить тесто. Для этого смешайте яйцо, молоко, воду. Добавьте к муке, замесите тесто. Его следует накрыть пленкой, положить в холодильник на полчаса. В качестве начинки возьмем творог, смешанный с сахаром.

Сформируйте вареники в форме полумесяца. Варите после закипания от трех до пяти минут и подавайте со сметаной.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем смысл православных рождественских традиций.