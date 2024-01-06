На подлете к Белгороду сбита одна воздушная цель

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 43 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

На подлете к Белгороду сбита одна воздушная цель

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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На подлете к Белгороду успешно сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. В данный момент все оперативные службы уточняют наличие повреждений на земле. По предварительным данным, их нет, как и пострадавших.

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