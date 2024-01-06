На подлете к Белгороду сбита одна воздушная цель

На подлете к Белгороду успешно сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. В данный момент все оперативные службы уточняют наличие повреждений на земле. По предварительным данным, их нет, как и пострадавших.