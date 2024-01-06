На подлете к Белгороду сбита одна воздушная цель
| Происшествия Срочная новость 43 0
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На подлете к Белгороду успешно сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. В данный момент все оперативные службы уточняют наличие повреждений на земле. По предварительным данным, их нет, как и пострадавших.
-17° 758 мм рт. ст.
77%
77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?