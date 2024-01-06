«Вы меня извините»: Волочкова не хочет фотографироваться с толстыми людьми

Артистка считает, что ее стройная фигура является примером для подражания, и чтобы ей соответствовать, необходимо «привести свои телеса в порядок».

Балерина Анастасия Волочкова заявила о своем нежелании позировать на фото с толстыми людьми. Скандальная звезда в личном блоге опубликовала видео, на котором продемонстрировала свои ноги на фоне Мальдив и обратилась с важной речью к поклонницам с комплексами на фоне лишних килограммов.

Instagram* / volochkova_art

«Милые дамы, все те, кто фотографируется со мной на моем фоне или я на вашем, поймите, пожалуйста, что лучше я буду фотографироваться на фоне бассейна, чем, когда вы говорите: „Ой, я выгляжу не так, здесь не так“. Так приведите свои телеса в то соответствие, в котором вы могли бы соответствовать Анастасии Волочковой или вы со мной не фотографируйтесь, вы меня извините», — высказалась селебрити.

Танцовщица посоветовала на пути к похудению брать пример с нее, заявив, что ее форма должна послужить хорошим стимулом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова открыла портал ненависти, пройдясь по снегу нагишом.

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