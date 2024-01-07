Без шансов: как ВСУ пытались сбить ракеты РФ, способные потопить боевой корабль

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Генерал Бюлер: силы ПВО Украины бессильны против российской ракеты Х-22

Без шансов: как ВСУ пытались сбить ракеты РФ, способные потопить боевой корабль

Фото: www.globallookpress.com / facebook.com / mod.mil.rus

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Тема:
Спецоперация

Длина «Бури» составляет 11 метров, а масса ее боевой части — порядка одной тонны.

Украинские средства противовоздушной обороны совершенно бессильны против российских крылатых ракет Х-22 «Буря». Заявление о попытках ВСУ сделал немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире MDR Mitteldeutscher Rundfunk.

«Украина недавно сама признала, что из порядка двухсот ракет [Х-22], выпущенных по их территории на сегодняшний день, ни одна не была сбита», — сказал он.

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Длина ракеты Х-22 составляет 11 метров, а масса ее боевой части — порядка одной тонны. Она способна потопить большой боевой корабль, подчеркнул Бюлер. Системам ПВО невозможно сбить Х-22 из-за ее высокой сверхзвуковой скорости и траектории полета.

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Незалежной с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт, совершенный украинскими боевиками на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о неотвратимой реакции на его преступные деяния.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что у главкома ВСУ Валерия Залужного случилась истерика после ударов ВС РФ по военным объектам Украины.

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